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DEM Parti’nin İstanbul çıkarması! Özer'den Abdullah Zeydan’a iltifat

DEM Parti’nin İstanbul çıkarması! Özer'den Abdullah Zeydan’a iltifat

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 20:49
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz günlerde DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı ağırladı. Ziyaret sırasında "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözleri ile o dönem çok tepki çeken Zeydan’a övgüler yağdırdı. Aynı heyet tam da 15 Temmuz günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın göçmenlere uyguladığı 25 kat zamlı nikah ücreti ise yargıdan döndü.
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