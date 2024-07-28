28 Temmuz 2024, Pazar
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DEM Parti'li Sevilay Çelenk ve Kezban Konukçu'dan skandal! TBMM'de LGBT sapkınlığını savundular | AK Parti'den tepki
Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkın LGBT dayatması bu kez de Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi. Skandal görüntülere tepki yağarken DEM Parti'li Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve LGBT sapkınlığını savundu. DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah!'' diyerek tepki gösterdi. DEM Parti'li Sevilay Çelenk ile Kezban Konukçu, LGBT'yi sapkın olarak gösterenlerin entelektüel seviyesinin düşük olduğunu dile getirerek bir skandala imza attı.