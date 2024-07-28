28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
DEM Parti'li Sevilay Çelenk ve Kezban Konukçu'dan skandal! TBMM'de LGBT sapkınlığını savundular | AK Parti'den tepki

DEM Parti'li Sevilay Çelenk ve Kezban Konukçu'dan skandal! TBMM'de LGBT sapkınlığını savundular | AK Parti'den tepki

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2024 18:21
Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkın LGBT dayatması bu kez de Paris Olimpiyat Oyunları'nda skandal bir şekilde gözler önüne serildi. Skandal görüntülere tepki yağarken DEM Parti'li Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve LGBT sapkınlığını savundu. DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah!'' diyerek tepki gösterdi. DEM Parti'li Sevilay Çelenk ile Kezban Konukçu, LGBT'yi sapkın olarak gösterenlerin entelektüel seviyesinin düşük olduğunu dile getirerek bir skandala imza attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM Parti’liler TBMM’de LGBT sapkınlığını savundular!
DEM Parti'liler TBMM'de LGBT sapkınlığını savundular!
İstihbarat çalışan akademisyenler buluştu! MİT Akademisi Başkanı Köse toplantıda konuştu
İstihbarat çalışan akademisyenler buluştu! MİT Akademisi Başkanı Köse toplantıda konuştu
Sahipsiz köpek teklifi TBMM’de
Sahipsiz köpek teklifi TBMM'de
HÜRJET İstanbul semalarında
HÜRJET İstanbul semalarında
2 ilde terör soruşturması
2 ilde terör soruşturması
A Haber ekibi Lübnan’da
A Haber ekibi Lübnan'da
Memlekette komşu ziyareti
Memlekette komşu ziyareti
Başkan Erdoğan Rize’de komşularını ziyaret etti
Başkan Erdoğan Rize'de komşularını ziyaret etti
16 terörist etkisiz hale getirildi
16 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor?
İsrail Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor?
Komşularıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi
Komşularıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi
Turistik Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde
Turistik Diyarbakır Ekspresi en iyi 100 listesinde
Daha Fazla Video Göster