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DEAŞ’a gece yarısı eş zamanlı operasyon: 14 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 03.10.2020 11:01
Güncelleme:03.10.2020 11:07
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerle ilgili tahkikat devam ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerle ilgili tahkikat devam ediyor.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Esenyurt, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Güngören, Sultangazi, Kağıthane, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde 14 ayrı adrese gece saat 01:00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın çatışma Çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü saflarında bulunan, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında olan şahıslar tespit edildi.

Özel tim eşliğinde adreslere giren terörle mücadele polisleri 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde de uzun süre arama yaptı. Aramalar sırasında ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı.

YUNUS EMRE KAVAK / SABAH

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