DDK'dan son dakika KPSS açıklaması! Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız.

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