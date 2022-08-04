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DDK'dan son dakika KPSS açıklaması! Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Vatandaşlarımız müsterih olsun

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Giriş: 04.08.2022 10:12
Güncelleme:04.08.2022 10:17
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız.
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