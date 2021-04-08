Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Darbe imalı bildiriye vatandaştan tepki! "Darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?" sorusuna yanıt... Darbe imalı bildiriye vatandaştan tepki! "Darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?" sorusuna yanıt... Giriş: 08.04.2021 14:28 Güncelleme:08.04.2021 14:38 Emekli 104 eski amiralin darbe imalı bildirisi çok sayıda vatandaşın da tepkisine neden oldu. Bunun üzerine yapılan bir araştırma şirketinin yaptığı anket çalışması milletin darbe ve muhtıralara geçit vermeyeceğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 72,7'si "herhangi bir darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?" sorusuna "evet" yanıtını verdi. DİĞER