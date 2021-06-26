Kanal İstanbul Projesi A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında ele alındı. Program konuğu Marmara Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul Projesi’nin Süveyş ve Panama Kanallarından çok daha verimli olacağının altını çizerken, Kanal İstanbul’un iktisadi büyüme konusunda anahtar rolünde olacağını söyledi.

Daha büyük ekonominin anahtarı Kanal İstanbul! ''Panama ve Süveyş kanallarıyla mukayese edilemez''

Kanal İstanbul Projesi A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında ele alındı. Program konuğu Marmara Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin Süveyş ve Panama Kanallarından çok daha verimli olacağının altını çizerken, Kanal İstanbul'un iktisadi büyüme konusunda anahtar rolünde olacağını söyledi.

Kerim Ulak'ın sunduğu Arka Plan programına konuk olan Marmara Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Kanal İstanbul projesinin önemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Recep Bozdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

KANAL İSTANBUL İHTİYAÇ MI ZORUNLULUK MU?

Kanal İstanbul'u anlayabilmek için İstanbul'u anlamak lazım. İstanbul'u anlayabilmek için de İstanbul'a yerel ölçeğin ötesinde küresel ölçekten bakmak lazım. İstanbul nasıl bir şehir? Doğu Avrupa ile Batı Asya'nın buluşma noktasında yer alıyor. Karadeniz havzasıyla Akdeniz havzasının buluşma noktasında yer alıyor, dolayısıyla da muazzam bir coğrafi üstünlüğe sahip. Şehrin sahip olduğun bu coğrafi üstünlük, muazzam bir derinlik kazandırdı.

İSTANBUL İÇİN EKSİK OLAN NE?

İstanbul için eksik olan şu; İstanbul güçlü bir ekonomiye sahip ama daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak potansiyele de sahip. Düşünün siz 80 milyar dolar ihracatı olan 100 milyar dolardan fazla ithalatı olan bir şehirden bahsediyorsunuz ama bu büyüklükte ya da bu ölçekte bir ekonomiye sahip olan bir şehirde elbette bu ekonomiyi taşıyacak büyük tesislerin de bulunması gerekir. Kanal İstanbul aslında bunun anahtarı olacak.

''PANAMA VE SÜVEYŞ KANALLARIYLA MUKAYESE EDİLEMEZ''

Kanal İstanbul sadece bir Karadeniz – Marmara geçiş projesi değil, aynı zamanda bir entegre ekonomik kalkınma projesi. Ne Panama Kanalı ne Süveyş Kanalı, başka bir kanal, Kanal İstanbul'la mukayese kabul edilemez. Bu kanalların yakınında İstanbul gibi bir şehir yok. Kanal İstanbul gerçekten benzersiz bir proje. İstanbul boğazını ayakaltı olmaktan kurtaracak, güvenliği sağlayacak, İstanbul Boğazı büyük ölçüde İstanbulluların olacak. Spor, kültür, turizm, sağlık ve benzeri diğer birçok konuda İstanbulluların Boğaz'ın tadını çıkarabileceği bir ortama dönüşecek.

45 KM'LİK DEV PROJE

Marmara'dan Karadeniz'e ulaşacak 45 KM'lik dev proje, günde 150 – 160 gemiye ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

PANAMA VE SÜVEYŞ KANALINDAN ÇOK DAHA BÜYÜK

Panama Kanalı ile kıyaslandığında 4 katı büyüklüğünde hizmet verecek olan Kanal İstanbul, ticarette önemli yeri bulunan Süveyş Kanalı'nın da 3 katı büyüklüğünde hizmet verme kapasitesine sahip.

8 MİLYAR DOLAR BEKLENİYOR

Kanal İstanbul'dan yıllık 8 milyar dolarlık gelir bekleniyor.