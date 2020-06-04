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Cüneyt Özdemir, polis düşmanlarına sert tepki gösterdi

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Giriş: 04.06.2020 02:18
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı yayında ABD'deki George Floyd olaylarından bahsederken, Türkiye'de de benzer bir güruhun olduğundan söz ederek, ''Bizde bazı gerzekler var. Hayatını polis karşıtlığına kurmuş, niye adam çünkü muhalifim, polisten nefret ediyorum diyor. Yarın bir gün hırsız evine gelince, başına bir iş gelince hemen polisi arıyorsun. Bizdeki bazı muhalifler muhalif filan değil gerzek. Devletten nefret ediyorum diyorlar. Nerede yaşayacaksın diyorsun "komünde" la git..." diyerek tepki gösterdi.
Cüneyt Özdemir, polis düşmanlarına sert tepki gösterdi
Cüneyt Özdemir, polis düşmanlarına sert tepki gösterdi
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