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Cumhuriyet Tarihi'nin en yüksek sayısı! KYK Öğrenci Yurdu kapasitesi 800 bine çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 13:22
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Öğrenci Yurdu sayısı 800 bine çıkarak Cumhuriyet Tarihi’nin en yüksek sayısına ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın da yenilerini hizmete açacak. Detayları Ankara’dan Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
KYK Öğrenci Yurdu kapasitesi 800 bine çıktı
KYK Öğrenci Yurdu kapasitesi 800 bine çıktı
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