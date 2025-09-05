05 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki zanlı Mustafa Can Gül emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Savcıyı öldüren zanlı ifadesinde ne anlattı? Para için mi öldürdü? A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.