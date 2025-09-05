05 Eylül 2025, Cuma

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Giriş: 05.09.2025 08:40
İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki zanlı Mustafa Can Gül emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Savcıyı öldüren zanlı ifadesinde ne anlattı? Para için mi öldürdü? A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.
