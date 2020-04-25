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Cumhuriyet kime nasıl ve ne zaman hizmet etti? Geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçeği!
Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisi ve manşetleriyle tepki çekmeye devam ediyor. Gazete, Türkiye’yi dünyaya şikayet etti, milli iradeye karşı geldi. Terörle mücadelede can verenleri hedef aldı. İşte geçmişten bugüne Cumhuriyet Gazetesi gerçekleri…
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