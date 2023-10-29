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Cumhuriyet 100 yaşında! Türkiye’de büyük bayram coşkusu

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 13:23
Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı… Vatandaşlar ellerinde bayraklarla şehirlerin meydanlarında düzenlenen etkinliklere katılıyor. Ülkenin her yerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor. A Haber ekipleri o anları ekrana taşıdı.
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