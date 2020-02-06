06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.02.2020

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, "Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür. Yaraların sarılması için atılan adımlar memnuniyet verici." dedi. Kalın, İdlib konusunda ise "Askeri gözlem noktalarımız yerinde kalacak. Rejimin yapacağı hatanın çok net yanıtları olacak." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
İBB’den üç maaş birden!
İBB’den üç maaş birden!
Pegasus'un uçağı böyle pistten çıktı! İşte o anlar...
Pegasus'un uçağı böyle pistten çıktı! İşte o anlar...
O teröristler teslim oldu
O teröristler teslim oldu
Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
İstanbul'da FETÖ operasyonu! İşte görüntüler
İstanbul'da FETÖ operasyonu! İşte görüntüler
Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması
Çelik'ten İlker Başbuğ açıklaması
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamladı
Sorulardan 'timsah gözyaşları' ile kaçtı
Sorulardan 'timsah gözyaşları' ile kaçtı
CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Erdoğan'ın danışmanı gerçeği açıkladı
CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Erdoğan'ın danışmanı gerçeği açıkladı
Van'daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? İşte Türkiye'nin çığ haritası
Van'daki çığ felaketi nasıl gerçekleşti? İşte Türkiye'nin çığ haritası
Çavuşoğlu: Rus heyet Türkiye'ye gelecek
Çavuşoğlu: Rus heyet Türkiye'ye gelecek
Daha Fazla Video Göster