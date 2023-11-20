Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kritik toplantıda başta asgari ücret ve emekli maaşları olmak üzere milyonları ilgilendiren konular ele alınacak. Diğer yandan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası bölgeye gönderilmesi planlanan insani yardımlar da toplantıda değerlendirilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN