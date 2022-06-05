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Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip Meral Akşener mi? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den flaş sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2022 22:13
Güncelleme:05.06.2022 22:30
Başkan Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okuyarak 10 kritik soru sordu ve “Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" çağrısında bulundu. Bu soru ardından cumhurbaşkanlığı adaylığına gönlü olan Kılıçdaroğlu’na Meral Akşener’den dikkat çeken bir tavır geldi. Akşener’in sosyal medya çıkışı büyük yankı uyandırdı. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında esen soğuk rüzgâra değinerek Akşener’in aday olup olmayacağı konusunda önemli bir ipucu verdi.

A Haber'de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem'de "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt arandı.

Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin merakla beklediği konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI BİR KEZ DAHA "ERDOĞAN" DEDİ

Tayiz, "Şu anda siyaset adına Cumhur İttifakı ve iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aday. Bunu Kızılcahamam kampında da tekrar dile getirdi." dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU MEYDANA ÇAĞIRDI"

6'lı masadaki aday belirsizliğine değinen Tayiz, "Muhalefet adına ise ortada aday olarak görünen bir tek Kılıçdaroğlu var. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 10 soru ile muhatap aldı. Özellikle 'aday ol' diyerek meydana çağırdı." ifadelerine yer verdi.

6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU BİLMECESİ

'Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun isteği ve hedefi var' tespitinde bulunan Kurtuluş Tayiz, "Fakat 6'lı masaya kabul ettirip ettiremeyeceği halan daha şüpheli." açıklamasını yaptı.

"AKŞENER "BEN DE VARIM" DEDİ"

"Kılıçdaroğlu kime adaylığını kabul ettiremiyor?" sorusuna yanıt veren Tayiz, "Meral Akşener'e ettiremiyor. Aynı gün aynı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 soru sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 10 soruya cevap verirken Akşener ise sosyal medyadan kendisince 'ben de varım' dedi" ifadelerine yer verdi.

"AKŞENER'İN VETO YETKİSİ VAR"

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi partisine (CHP) kabul ettirdi" yorumunda bulunan Kurtuluş Tayiz, "Şunu söylemek lazım; Merak Akşener'in tek gücü veto etmesinden ileri geliyor. Yani 'hayır' deme gücü var. (Eski Cumhurbaşkanı) Abdullah Güle 'hayır' dedi ve Gül, rezil olduğuyla kaldı. Şimdi tamam Kılıçdaroğlu partisini ayarladı. Bu konuda bir hava yarattı. 'Milletin Sesi' diye her tarafa afişlerini bastırdı. Ama kabul ettiremedi. " şeklinde konuştu.

6 BENZEMEZDEN ÇOKLU ADAY MI ÇIKAR?

Öte yandan önemli bir detaya dikkat çeken tecrübeli yazar Tayiz, "6'lı masada çoklu aday biçiminde seçime gidebilir." dedi ve sonuç itibariyle de ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görmeyeceklerini belirtti.

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