07 Kasım 2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede köprü rolüne hazır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya’da düzenlenen COP30 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede kuzey ve güney arasında köprü rolü üstlenmeye hazırdır” dedi.