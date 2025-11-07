07 Kasım 2025, Cuma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede köprü rolüne hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede köprü rolüne hazır

Giriş: 07.11.2025 02:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya’da düzenlenen COP30 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede kuzey ve güney arasında köprü rolü üstlenmeye hazırdır” dedi.
