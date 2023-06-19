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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’de! Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı

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Giriş: 19.06.2023 12:09
Son dakika haberleri… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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