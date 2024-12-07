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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye kule göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP'ye "kule" göndermesi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 16:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 deprem konutunun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Törende yaptığı konuşmada, 2024 sonuna kadar deprem bölgesindeki 11 ilde toplam 201 bin 688 konutun teslim edileceğini açıkladı. Erdoğan, konuşmasında CHP'ye de sert eleştirilerde bulundu. "Kule deyince akıllarına sadece para kuleleri geliyor" diyen Erdoğan, CHP'li belediye başkanlarının "Eser" olarak gösterebilecekleri hiçbir icraatlarının olmadığını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye kule göndermesi
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