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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Acıları istismar etme ahlaki değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Acıları istismar etme ahlaki değil

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 16:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, “Karesi'deki patlamada vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine rabbimden sabır diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Ailelerimiz son derece metanetli davranıyor. Henüz cenazeler kalkmadan olayın nasıl olduğu bilinmeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmek acıları istismar etmektir, bu hukuki de değildir, ahlaki ve vicdani değildir. Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden 29 işçinin hesabını versin kendileri. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmesinler. Acıları yarıştırmak bizim siyasetimiz değildir. Böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, etmeyeceğiz.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e tepki: Acıları istismar etme ahlaki değil
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