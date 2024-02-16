16 Şubat 2024, Cuma
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Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum çalışmalarına devam ediyor. Bugün Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret eden Murat Kurum, “Fatih Karagümrük Spor’umuza yeni bir tesis armağan edeceğiz. İstanbul’u Olimpiyat Şampiyonaları’nın yapıldığı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu’muzu 3-4 ay içinde bitireceğiz. Hiçbir amatör spor kulübümüzü sahipsiz bırakmayacağız” dedi.