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Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 16:15
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı genişeyecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Çelik, "Temas trafiği devam ediyor, iyi atmosferde geçiyor" dedi.
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