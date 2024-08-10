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Çukurova Havalimanı açılıyor! Uluslararası havalimanının açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Çukurova Havalimanı açılıyor! Uluslararası havalimanının açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 14:05
Türkiye yeni bir havalimanına daha kavuşuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün hizmete giriyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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