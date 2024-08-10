Çukurova Havalimanı açılıyor! Uluslararası havalimanının açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Türkiye yeni bir havalimanına daha kavuşuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün hizmete giriyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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