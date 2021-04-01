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Covid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor? Sinovac ve Biontech tercihini nasıl yapacağız? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı
Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde uygulanan toplam aşı dozu sayısı 16 milyon 300 bini geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin artık aşıda yeni bir dönemin müjdesini verdi. Dünyaya umut olan ve insanların küresel salgınla mücadelesindeki tek silahı olan aşılarda artık tercih dönemi başlıyor.
Ülkemizde bugüne kadar uygulanan ve hali hazırda uygulanmaya devam eden Çin'de üretilen Sinovac şirketine ait Covid-19 aşısına artık Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından geliştirilen Biontech aşısı da eklendi.
Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren sırası gelen 65-60 yaş aralığındaki vatandaşların bu iki aşı arasında tercih yapabileceğini açıkladı.
Peki Covid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor? Sinovac ve Biontech aşıları arasındaki tercihi vatandaşlar nasıl yapacak?
Bu sorulara A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında açıklık getirdi.
E-Devlet sistemi üzerinden ve ya E-Nabız uygulaması üzerinden randevunun kolayca ulaşılabileceğini ifade eden Özcan, aşama aşama aşı randevusunun nasıl alındığını, Sinovac ve Biontech aşı tercihinin nasıl yapılacağını anlattı.
Her iki aşının da ilk doz uygulamasının ardından 28. gün geçtikten sonra 2. doz uygulaması yapılıyor. Aşıların etkin koruması ise 2. dozun uygulanmasını takip eden 2 hafta sonrası başlıyor.