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Covid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor? Sinovac ve Biontech tercihini nasıl yapacağız? A Haber muhabiri canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 01.04.2021 19:34
Güncelleme:01.04.2021 19:59
Türkiye genelinde uygulanan corona virüs (Covid-19) aşı dozu 16 milyonu geçti. İlk doz aşısını olanların sayısı 01 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle 9 milyon 300 bini geçerken, 7 milyon kişi ise 2. doz aşısını oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıda yeni döneme geçildiği müjdesini duyurmuş ve Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından geliştirilip dünyaya umut olan Biontech aşısının sırası gelen 65-60 yaş aralığındaki vatandaşlarımıza uygulanmaya başlayacağını söylemişti. Peki Covid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor? Sinovac ve Biontech aşıları arasında tercihi vatandaşlar nasıl yapacak? Tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında anlattı.

Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde uygulanan toplam aşı dozu sayısı 16 milyon 300 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin artık aşıda yeni bir dönemin müjdesini verdi. Dünyaya umut olan ve insanların küresel salgınla mücadelesindeki tek silahı olan aşılarda artık tercih dönemi başlıyor.

Ülkemizde bugüne kadar uygulanan ve hali hazırda uygulanmaya devam eden Çin'de üretilen Sinovac şirketine ait Covid-19 aşısına artık Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından geliştirilen Biontech aşısı da eklendi.

Sağlık Bakanı Koca, 2 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren sırası gelen 65-60 yaş aralığındaki vatandaşların bu iki aşı arasında tercih yapabileceğini açıkladı.

Peki Covid-19 aşı randevusu nasıl alınıyor? Sinovac ve Biontech aşıları arasındaki tercihi vatandaşlar nasıl yapacak?

Bu sorulara A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında açıklık getirdi.

E-Devlet sistemi üzerinden ve ya E-Nabız uygulaması üzerinden randevunun kolayca ulaşılabileceğini ifade eden Özcan, aşama aşama aşı randevusunun nasıl alındığını, Sinovac ve Biontech aşı tercihinin nasıl yapılacağını anlattı.

Her iki aşının da ilk doz uygulamasının ardından 28. gün geçtikten sonra 2. doz uygulaması yapılıyor. Aşıların etkin koruması ise 2. dozun uygulanmasını takip eden 2 hafta sonrası başlıyor.

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