Coşkun Başbuğ: İdlib'deki saldırı Türkiye’yi yolundan çevirmez

Son dakika haberi; Suriye’nin İdlib şehrinde Beşar Esad rejimi unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu, 4 askerimiz şehit oldu, biri ağır 9 askerimiz de yaralandı. Kalleş saldırıyı A Haber canlı yayında Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ yorumladı. Türkiye’nin Suriye’de varlığının tek amacının ülkenin toprak bütünlüğü olduğunun altını çizen Başbuğ, “Anadolu’yu Anadolu’dan savunamazsınız gerek gelişen olaylar gerek gelişen teknoloji artık sizi buna zorluyor. Yani siz Anadolu’yu Libya’dan savunmak durumundasınız. Siz Anadolu’yu Suriye’den Halep’ten İdlib’den savunmak durumundasınız. Şu an gelişen konjonktür bunu size zorluyor” dedi. Yapılan saldırıya değinen Başbuğ, “Türkiye’yi bu saldırı yolundan çevirmez. Vereceği mücadeleyi daha kararlı yaparak” şeklinde konuştu.