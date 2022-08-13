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Çorum’da Başkan Erdoğan heyecanı! Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber'de: Şehrimizde Cumhurbaşkanı demek aileden birisi demek

A Haber
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Giriş: 13.08.2022 15:39
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Çorum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak. Çorumlular sabah saatlerinden itibaren miting alanını çevrelemiş durumda. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaşanan heyecanı A Haber canlı yayınında anlattı.
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