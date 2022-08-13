13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Çorum’da Başkan Erdoğan heyecanı! Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın A Haber'de: Şehrimizde Cumhurbaşkanı demek aileden birisi demek
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Çorum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılacak. Çorumlular sabah saatlerinden itibaren miting alanını çevrelemiş durumda. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaşanan heyecanı A Haber canlı yayınında anlattı.