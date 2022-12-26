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Çocukları dehşete yönlendiren oyun! Yandere Simulator minicik hayatları karartıyor

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Giriş: 26.12.2022 09:17
Son günlerde ortaokul ve lise çağındaki çocukları hedef alan Yandere Simulator oyunu minicik hayatları karartıyor. Çocukların ve gençlerin cep telefonu, tablet ve bilgisayarı başıboş halde uzun süre kullanması ürküten sonuçlar doğuruyor.
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