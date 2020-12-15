Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Prof. Dr. Tezer, yoğun bakım hasta sayılarının ne zaman düşeceğine dair tahminlerini açıkladı. Öte yandan Tezer, çocuklar neden aşı olmuyor? sorusuna yanıt verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

KOVİD-19 MESLEK HASTALIĞI MI OLUYOR?

Hepimiz uzun zamandır salgınla mücadele ediyoruz. Ocak ayının başından beri Çin'de ilk vakaların bildirilmesiyle birlikte ülkemizde de hazırlıklar başladı. Mart ayında da ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte sağlık çalışanları ön safhalarda yer aldı, herkes el birliğiyle çalıştı. Vaka sayıları her geçen gün arttı, sağlık çalışanları yoruldu, maalesef bir kısım meslektaşımız hastalandı.

Tabii her anlamda doktorlar dışında hemşireler, teknisyenler tüm sağlık çalışanları etkilendi. Ön safhalarda hiç izin bile kullanmayan arkadaşlarımız var. Hala mücadele ediyorlar. Tabi böyle bir haberin olması onların bu mücadelesinde oldukça sevindirici bir gelişme.

YOĞUN BAKIMLARDAKİ DURUM

Kendimden bahsedeyim. Kendim bu ay örneğin hem kovid servisinin hem normal çocuk enfeksiyon servisinin hem de yoğun bakımın konsültanlığını yaptım. Sabah işe erkenden geliyorsunuz. Diyelim 10 yataklı bir kapasiteniz var. 5 yatak dolu ise personeliniz de daha rahat çalışıyor. O hastalara her zaman en iyi bakım veriliyor. Ama 10 hasta olduğu zaman personelin de iş yükü artıyor. Hele ki hastalar ağır hastalarsa, özel bakım gerekiyorsa, bir kişinin halledemeyeceği sorunlar varsa iş yükü de artıyor. Doğal olarak yoğun bakım içerisinde kalma süreniz de artıyor. Çünkü personel sayınız belli. Sağlık sistemimiz, altyapımız, hocalarımız çok iyi ama yığılmalar ve vaka sayıları önemli. Ağır hasta sayısı azalmıyor.

ÇOCUKLARDA NEDEN AŞI YAPILMAYACAK?

Şöyle düşünün: Bu hastalık ortaya çıktığı zaman bir izlem süreci başladı. Hangi yaş grubunu daha çok etkiliyor, kim daha çok bulaştırıyor. Bu anlamda baktığınız zaman genelde sağlık çalışanlarının birinci derecede virüse maruz kaldığını görmüş olduk. Risk grupları hastalığı ağır geçebiliyor, bazen de kaybedebiliyoruz.

Aslında aşı çalışmaları yıllar alıyor ama pandemi dolayısıyla bu süreler kısaldı. Amaç bir an önce salgını durdurmaktı. DSÖ aşının etkinliği yüzde 50'nin üstünde bile olsa kabul edilebilir dedi. Bir anda milyarlarca doz aşı üretemiyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki bir anda tüm dünya aşılanamayacak. Aslında 2021'in sonuna doğru belki tüm dünya aşılanacak. Elimizde kısıtlı aşı varken, ilk aşamada riskli gruplara yapılacak."