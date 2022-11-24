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Çocuklar ile Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog: Başkan Erdoğan nerede?

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Giriş: 24.11.2022 21:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geride kalan gün, Millet Kütüphanesinde Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları misafir etti. Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü.
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