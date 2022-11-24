24 Kasım 2022, Perşembe
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Çocuklar ile Emine Erdoğan arasında gülümseten diyalog: Başkan Erdoğan nerede?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geride kalan gün, Millet Kütüphanesinde Küba Devlet Başkanı Bermudez'in eşi Lis Cuesta Peraza'yı ve ufak çocukları misafir etti. Küçük kız çocuğu ile Emine Erdoğan arasında geçen diyalog salondakileri güldürdü.