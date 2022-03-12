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Çocukken mülteci olmak! Avrupa’nın mülteci krizin ikiyüzlülüğü

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 12:54
Her savaş kötüdür, kazananı yoktur ve kaybedeni çoktur. Ama savaşlarda en çok çocuklar zarar görür. Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binlerce aile ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çocuklar gözyaşları içerisinde savaşın kirli yüzüyle tanıştı. Yaşananlar 2011 iç savaşı sonrası Suriye'yi terk eden mülteci çocukların o dramını akıllara getirdi. İşte Batı'nın sessiz kaldığı, görmezden geldiği savaşın çocuklarının hikayeleri…
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