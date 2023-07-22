Çoban Mustafa Paşa Camii’nin hikayesi! 5 asır önce vurulan mühür

Kocaeli'de Gebze'nin 5 asırlık ilim ve ibadet merkezi olan Çoban Mustafa Paşa Cami'nde bir yolculuğa çıkardı A Haber izleyenleri. Çobanlıktan paşalığa giden bir yolda bakın nasıl bir hikaye var.

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