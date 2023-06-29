Çipras istifa etti! Kritik görüşme

Yunanistan'da seçimlerin kazananı Miçotakis oldu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin’in aktardıklarına göre Aleksis Çipras partisinden istifa etti. Öta yandan Atina yönetimi, 11-12 Temmuz NATO zirvesinde, Miçotakis'in Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

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