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Çipras istifa etti! Kritik görüşme

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 13:22
Yunanistan'da seçimlerin kazananı Miçotakis oldu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin’in aktardıklarına göre Aleksis Çipras partisinden istifa etti. Öta yandan Atina yönetimi, 11-12 Temmuz NATO zirvesinde, Miçotakis'in Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.
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