Çıkarma gemileri yüzer hastane oldu! 1120 yatakla sağlık hizmeti

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra İskenderun Devlet Hastanesi hasar aldı. Bu nedenle TCC Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri yüzen hastaneye çevrildi. TCG Bayraktar ve Sancaktar'da 66 sağlık personeli görev yapıyor. İskenderun Limanı'nda 1120 yataklı 2 yüzen hastane var. TCC Bayraktar amfibi çıkarma gemisi olarak Deniz Kuvvetleri’nin hizmetinde olan bir gemiydi şimdi ise yüzer hastane olarak vatandaşın yanında yer alıyor. Depremin 2. gününde 2 gemide İzmir’den geldi ve hızlı şekilde hastaneye çevrildi. Gemiler tam donanımlı bir yüzer hastane olarak görev yapıyor. Ayrıntıları Hatay'dan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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