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CHP'yi sarsan korsan toplantı! Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Haberimiz yoktu

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Giriş: 19.07.2023 15:05
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği ve CHP'li birçok üst düzey ismin katıldığı toplantının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Sosyal medyaya kaydı sızan toplantıya katılan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantıda yer almadı. MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, toplantıyı doğru bulmadıklarını belirtti.
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