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CHP'nin 'Para Kuleleri' skandalında yeni perde! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül'de görüntülerde...

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Giriş: 22.03.2024 00:24
CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı. Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsünbül de yer alıyor. Görüntülerde, Melih Morsünbül’ün ofiste saydığı paraları avukat Gökhan Taşkapan'a verdiği görülüyor. Melih Morsünbül, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı olduğu dönemde rüşvet soruşturmasında tutuklanmıştı.
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