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CHP'nin kanalı Halk TV'de 'AK Parti'nin oyları artıyor' dendi: Yüzler düştü

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Giriş: 05.12.2022 22:57
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de güncel oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Muhalefete yakın bir anket şirketi tarafından canlı yayında açıklanan oranlara göre; AK Parti ve MHP'nin oyları yükseldi, CHP'nin ise azaldı. Söz konusu açıklamalar sırasında Halk TV sunucularının yüzlerinin düşmesi dikkat çekti.
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