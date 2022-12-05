CHP'nin kanalı Halk TV'de 'AK Parti'nin oyları artıyor' dendi: Yüzler düştü

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de güncel oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Muhalefete yakın bir anket şirketi tarafından canlı yayında açıklanan oranlara göre; AK Parti ve MHP'nin oyları yükseldi, CHP'nin ise azaldı. Söz konusu açıklamalar sırasında Halk TV sunucularının yüzlerinin düşmesi dikkat çekti.