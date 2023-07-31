31 Temmuz 2023, Pazartesi
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CHP'nin kalemşoru Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine Akbelen üzerinden ağır hakaret
Muğla Akbelen'deki termik santrallerinin maden sahasını genişletilmek yapılan çalışmayı "doğayı katlediliyor" yalanıyla büyük bir gürültü çıkarmak isteyen CHP'nin paralı kalemşorları da provokasyondaki yerini aldı. CHP yandaşı Can Ataklı'dan akıllara zarar bir açıklama geldi. Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren seçmenin çevre duyarlılığı olmadığını savunarak, "Çevre duyarlılığı olan muhalefet olanlar. Daha medeni insanlar, tatil falan da yapıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.