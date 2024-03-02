CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzede tepkisi: Cenazelerimi gömerken sen neredeydin

CHP'nin tartışmalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, seçim çalışması kapsamında Belen ilçesine gitti. Oy istemek için konteyner kenti ziyaret eden Lütfü Savaş depremzede bir kadının sert tepkisiyle karşılaştı.

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