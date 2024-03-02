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CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzede tepkisi: Cenazelerimi gömerken sen neredeydin

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 09:18
CHP'nin tartışmalı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, seçim çalışması kapsamında Belen ilçesine gitti. Oy istemek için konteyner kenti ziyaret eden Lütfü Savaş depremzede bir kadının sert tepkisiyle karşılaştı.
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