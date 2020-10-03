CHP'li Ünal Çeviköz'ün Ermenistan desteği ne anlama geliyor? Hikmet Genç A Haber'de yorumladı

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, A Haber canlı yayınında CHP'li Ünal Çeviköz'ün Ermenistan'a desteğinin nedenini açıkladı. CHP'nin Ermenistan yandaşlığının ihanet olduğunu dile getiren Genç, "CHP diyor ki; Karabağ Ermenistan'da kalmalı. Ben malzemeyi buldum. Türkiye cihadistleri gönderiyor. İngilizce tercüme edilsin diye cihadist diyorum. Türkiye müdahale de ediyor. Ben size pası gönderdim, golü nereye çakarsanız çakın" şeklinde konuştu.

A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'li Ünal Çeviköz'ün Ermenistan'a desteğinin nedenini yorumladı.

"BU TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI VE İHANETTİR"

CHP'nin Ermenistan yandaşlığını "düpe düz ihanet" sözleriyle yorumlayan Genç, "CHP'ye göre Karabağ Ermenistan'a kalmadı" dedi.

Çeviköz'ün açıklamalarının ne anlama geldiğini şu ifadelerle aktardı;

"CHP diyor ki; Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı. Azerbaycan belki Karabağ'ı geri alacak. Burada bir tehlike görüyorum ve sizi uyarıyorum. Ey Minsk, ABD, Rusya aman dikkat edin. Türkler önce silah gönderirler, burada durdurun Türkiye'yi. Karabağ Ermenistan'da kalmalı. Ben malzemeyi buldum. Türkiye cihadistleri gönderiyor. İngilizce tercüme edilsin diye cihadist diyorum. Türkiye müdahale de ediyor. Ben size pası gönderdim, golü nereye çakarsanız çakın. Türkiye'ye mi, Erdoğan'a mı siz bilirsiniz." Ben direk söylüyorum, bu düpedüz Türkiye düşmanlığı ve ihanettir. Ermenistan'ın bile aklına gelmeyeceği bir şey bu."