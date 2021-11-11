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CHP'li Tanju Özcan bildiğiniz gibi! Yabancıların nikah ücreti 100.000 TL

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Giriş: 11.11.2021 18:53
Son dakika haberleri... Sığınmacı düşmanlığı yaparak siyasette pozisyon alma yarışına giren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni skandalla gündem oldu. Daha önce su gibi temel ihtiyaç maddesinin dahi yabancılara 10 kat zamlı fatura edileceğini söyleyen Özcan kentteki yabancı uyrukluların nikah ücretinin 100 kat artırılarak 100 bin liraya yükseltilmesi için teklif verdiğini açıkladı. Sebebini ise "Sığınmacıların Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz" sözleriyle açıkladı.
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