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13.12.2019

CHP'li Özkoç'tan Meclis'te 15 Temmuz provokasyonu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz şehit aileleri için toplanan yardımlar üzerinden provokasyon yaptı. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonların yükselmesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tepki gösterdi.

Bakan Selçuk, "Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emanette olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz, 15 Temmuz davalarına da sahip çıksaydı. Biz oradaydık, siz neredeydiniz? 15 Temmuz da Kılıçdaroğlu neredeydi?" ifadelerini kullandı.

Özkoç'un sorduğu yardım parasına da değinen Bakan Selçuk, "338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır. Para bütün kuruşuna kadar duruyor. Yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır." dedi.

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