CHP’li Özkan’dan Başkan Erdoğan’a hakaret! Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı tepkiler yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hedef alan bir paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sunuldu.

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