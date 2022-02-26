CHP'li Özgür Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü

Son dakika haberleri... CHP, Rusya - Ukrayna savaşından malzeme çıkarmaya çalışarak siyaset yapma gayesini sürdürüyor. CHP'nin medya üssü Halk TV'de asılsız iddialarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecinin başlamasını hiçe sayarak, ''20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu. Özel'in Türk vatandaşlarının uyarılmadığı yönündeki yalan canlı yayına katılan Türk vatandaşının yaptığı açıklamayla çürüdü.