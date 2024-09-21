21 Eylül 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’li Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracından çıkanlar şoke etti!
Edirne'de uygulama noktasından kaçan bir çakarlı lüks araç, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki iki kişinin birçok suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada yurt dışından getirildiği öğrenilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bine yakın elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. CHP'li Vekil Ün, yaptığı açıklamada, "Bilgim dışında aracıma malzemeye koyulmuş" ifadelerini kullandı.