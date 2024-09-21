CHP’li Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracından çıkanlar şoke etti!

Edirne'de uygulama noktasından kaçan bir çakarlı lüks araç, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki iki kişinin birçok suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada yurt dışından getirildiği öğrenilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bine yakın elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. CHP'li Vekil Ün, yaptığı açıklamada, "Bilgim dışında aracıma malzemeye koyulmuş" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN