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CHP’li Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracından çıkanlar şoke etti!

CHP’li Milletvekili Ediz Ün'ün çakarlı aracından çıkanlar şoke etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 19:55
Güncelleme:21.09.2024 19:55
Edirne'de uygulama noktasından kaçan bir çakarlı lüks araç, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki iki kişinin birçok suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada yurt dışından getirildiği öğrenilen piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 bine yakın elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi. CHP'li Vekil Ün, yaptığı açıklamada, "Bilgim dışında aracıma malzemeye koyulmuş" ifadelerini kullandı.
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