CHP’li Mahmut Tanal yine başörtüsünü hedef aldı! Cahilliğini gözler önüne serdi | Video

Cumhuriyet Halk Partisi’nin adı skandallarla yan yana anılan milletvekillerinden olan Mahmut Tanal İslam dini konusundaki cahilliğini Meclis kürsüsünden adeta gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde yine kadınları hedef alan Tanal, TBMM Başkanlığı’na bir yazı yazarak sosyal tesislerde "gün toplantıları" yaparak bir araya gelen kadınlardan şikayetçi oldu. Tanal, sosyal tesislerin kadınlara yasaklanmasını talep etti. Bu skandal olay daha gündemdeki yerini korurken Mahmut Tanal bu kez de başörtüsünü hedef aldı. Tanal, "Dinimizde kadınlar nerede kapanıyor. “HAC”a giderken “UMRE”ye giderken kapanıyor. Bir taziyeye giderken ya da namaz kılarken örtünüyor. “ ifadelerini kullandı. Bu sözler Meclis’te tepkilere yol açarken A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, “Gerçekten çok üzücü. Dün Meclis’te kanun görüşmeleri yapılırken biz de iktidar kanadı olarak bu sözlere tepki gösterdik. Başörtünün her yerde olduğunu söyledik. Şunu görüyorum ki CHP zihniyeti FETÖ’cülerle takıla takıla, beraber hareket edince takiye yapmayı adet haline getirdi. Ancak CHP’li Tanal ve Meltem Şişli gibi isimler gerçek zihniyetlerini ortaya koyuyor.” diye konuştu.