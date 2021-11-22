22 Kasım 2021, Pazartesi
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CHP’li İBB yönetiminin 3 yıllık hizmet karnesi! Tutulmayan sözler unutulan vaatler
Ulaşımdaki sıkıntılar, İSPARK'ın iflasın eşiğine gelmesi, halk ekmek zamları, tamamlanamayan altyapı çalışmaları ve daha birçoğu. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip olan İstanbul, son 3 yılda birçok konuda sorun yaşanıyor. Peki ama neden? A haber ekibi, bu sorunun yanıtını aradı...