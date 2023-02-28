CHP'li Gürsel Erol'dan TOKİ konutlarına övgü: Yapılmamış olsaydı bugün daha çok can kaybımız olabilirdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, katıldığı canlı yayında, asrın felaketinde en ufak zarar görmeyen konutlar üzerinden TOKİ'ye övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Elazığ depreminden sonra TOKİ'nin kentte 25 bin konut yaptığını ifade eden Erol, "Yapmamış olsaydı daha çok can kaybımız olurdu. TOKİ konutlarında mühendislik olarak büyük bir başarı var" diye konuştu.