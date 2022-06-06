06 Haziran 2022, Pazartesi
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CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den 'MİT TIR'ları' iddiası: Enis Berberoğlu'na belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den bomba 'MİT TIR'ları' iddiası geldi. Mehmet Sevigen, "Enis Berberoğlu'na verilen belgeyi kim verdi? Kemal Bey götürüp o belgeyi verdi. Enis Berberoğlu hapishanede konuşacak diye Kemal Bey o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. O belge, MİT Tırları belgesiydi. MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu'na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi" dedi.