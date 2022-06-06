06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den 'MİT TIR'ları' iddiası: Enis Berberoğlu'na belgeleri Kılıçdaroğlu verdi

CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den 'MİT TIR'ları' iddiası: Enis Berberoğlu'na belgeleri Kılıçdaroğlu verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2022 12:15
CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den bomba 'MİT TIR'ları' iddiası geldi. Mehmet Sevigen, "Enis Berberoğlu'na verilen belgeyi kim verdi? Kemal Bey götürüp o belgeyi verdi. Enis Berberoğlu hapishanede konuşacak diye Kemal Bey o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. O belge, MİT Tırları belgesiydi. MİT Tırları belgelerini Enis Berberoğlu'na yayınlasın diye Kılıçdaroğlu verdi" dedi.
Savaşan İHA yarışması!
Savaşan İHA yarışması!
’MİT TIR’ları’ iddiası: Belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
'MİT TIR'ları' iddiası: Belgeleri Kılıçdaroğlu verdi
CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
CHP’den “HDP’ye bakanlık” açıklaması
6’lı masada adaylık çıkmazı
6’lı masada adaylık çıkmazı
A Haber Suriye sınırında
A Haber Suriye sınırında
Fiyatlar açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
Fiyatlar açıklandı! Üretici fiyatlara ne diyor?
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
7 PKK’lı etkisiz hale getirildi
HDP’li vekilden PKK propagandası
HDP’li vekilden PKK propagandası
Savaş küresel ekonomiyi nasıl değiştiriyor?
Savaş küresel ekonomiyi nasıl değiştiriyor?
“Ya ben ya hiç” mesajı!
“Ya ben ya hiç” mesajı!
Türkiye Batı’ya geri adım attırdı!
Türkiye Batı’ya geri adım attırdı!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor
Daha Fazla Video Göster