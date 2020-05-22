CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan eşcinsel evliliklere destek | VİDEO

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk toplum gelenek ve göreneklerinin karşı olduğu eşcinselliğe destek verdi. Eşcinsel evliliği onaylayan İmamoğlu, "Toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." dedi. Belediye Başkanı olduğunu unutan İmamoğlu, "Görevim de bunu gerektiriyor." dedi.