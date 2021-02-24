Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerde kar sonrası vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gözler önüne seren bir video izleten Başkan Erdoğan, "CHP'nin içerisinde kalkınma yoktur. Çünkü CHP halkın derdine derman olacak, aşına, ekmeğine, işine yarayacak hiçbir işe yanaşmaz zaten öyle bir müktesebatı da bulunmuyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'li belediyelerde kar sonrası manzaraları izletti.

"CHP kayıp bir partidir" diyen Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Taciz, tecavüz, hırsızlık vukuatlarıyla bile yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığına bulaşmıştır. CHP kayıp bir partidir. Bu sadece siyasetin değil, ülkenin kaybıdır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Sadece yağan karın ardından CHP'li belediyelerin yönetimindeki şehirlerdeki manzara bunu anlatıyor.

Evet ben bir şey söylemeyeyim izleyelim. İşte CHP çöp, çamur, çukur. Herhalde Bay Kemal de izliyordur. Bu kirli zihniyetin siyasetteki temsilciliğini de CHP ve giderek iç içe geçtiği terör örgütünün güdümündeki parti yapıyor.