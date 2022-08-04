04 Ağustos 2022, Perşembe
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CHP’li Başkan Şemih Şahin 12 yıl hapisle yargılanacak
Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarının ardından geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Semih Şahin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Detayları A Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.