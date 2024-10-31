CHP’li Başkan Ahmet Özer terörden tutuklandı!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Diğer yandan Özer'in PKK dokümanlarında da isminin geçtiği tespit edildi. Detayları A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Msutafa Kadir Mercan aktardı.

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